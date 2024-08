Ukraińcy pokazali transporter. Nie ma wątpliwości, że mają go z Polski

Ukraina jest jednym z nielicznych użytkowników KTO Rosomak. Transportery początkowo służyły wyłącznie w Polsce oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej wynikało, że do Ukrainy miało trafić łącznie 200 egzemplarzy. Mówił o tym m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pierwsze nagranie, na którym można było zobaczyć KTO Rosomak na froncie pojawiło się w sieci pod koniec lipca 2023 r.

Na przestrzeni kolejnych miesięcy nie publikowano wielu podobnych nagrań. Teraz pokazano jednak zdjęcia potwierdzające, że Rosomaki nadal służą na froncie, a co najmniej jeden z nich jest wykorzystywany m.in. przez 44. Samodzielną Brygadę Zmechanizowaną ukraińskiej armii.

Konstrukcyjnie KTO Rosomak jest wozem, który powstaje na licencji pojazdu AMV XC-360P fińskiej firmy Patria. Przy długości 7,8 m oraz szerokości 2,8 m waży ok. 22 t. Posiada napęd 8×8 i silnik Scania D1 12 56A03PE z turbosprężarką, dzięki czemu jest w stanie poruszać się z maksymalną prędkością 100 km/h. W terenie przydaje się także prześwit wynoszący 0,43 m oraz możliwość pokonywania pionowych przeszkód o wysokości do 0,5 m.

Jeśli chodzi o uzbrojenie, to w najpopularniejszym wariancie bojowym KTO Rosomak posiada wieżę Hitfist-30P. Tak wyposażone egzemplarze były widywane we wcześniejszych relacjach z frontu w Ukrainie. Jest w niej umieszczana armata ATK Mk 44 z nabojami 30x173 mm i karabin maszynowy UKM-2000C. Poza tym załoga ma do dyspozycji sześć granatników dymnych ZM Dezamet 902A kal. 81 mm.