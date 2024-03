Rosjanin w akcji. Rzucił granatnikiem przeciwpancernym RPG‑7 w drona

Rosyjski żołnierz, widząc uszkodzonego ukraińskiego drona, zdecydował się go dobić. Wykorzystał do tego będący pod ręką ciężki ważący ponad 7 kg załadowany granatnik przeciwpancerny RPG-7, którym rzucił w drona. Był to jednak ogromny błąd, ponieważ granatnik eksplodował, co najmniej raniąc Rosjanina.