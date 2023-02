Rosjanie sięgają do magazynów. Na front zmierzają radzieckie BTR-50

Nie jest do końca jasne, czemu Rosja sięga po sprzęt z lat 50. Militarny zwraca uwagę, że może to świadczyć o niedoborach pojazdów opancerzonych albo o wdrażaniu nowej taktyki. Ukraiński serwis zwraca uwagę, że polega ona na tworzeniu zdalnie sterowanych pojazdów kamikaze, wypełnionych materiałami wybuchowymi, które posłużą do niszczenia ufortyfikowanych pozycji obronnych Ukraińców.