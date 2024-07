Rosyjski samolot 5. generacji. Jak‑141 z lat 80. wiecznie żywy

Łatwo zadeklarować zamiar budowy nowego superlotniskowca , trudnowykrywalnego bombowca czy kolejnego samolotu 5. generacji (do tego grona zalicza się m.in. słynny amerykański F-35) i ogłosić, że będzie to najlepsza broń na świecie. Trudniej taki sprzęt zbudować.

Niewykluczone, że deklaracja Rostiechu dotycząca zamiaru opracowania nowego samolotu (rosyjskie źródła nie są zgodne, czy ma być to maszyna 5., czy może 6. generacji), należy do tej samej kategorii i pozostanie jedynie kolejną fantasmagorią ery schyłkowego Putina. Warto jednak pochylić się nad projektem, na którym Rosjanie planują oprzeć swoją "nową" konstrukcję.

Prace nad tą maszyną rozpoczęły się jeszcze w latach 70., gdy po wprowadzeniu do służby samolotu pionowego startu i lądowania Jak-38 okazało się, że jest to konstrukcja o nikłych możliwościach.

Samolot pionowego startu i lądowania (VTOL – Vertical Take Off and Landing) ma oczywiste zalety: aby wystartować potrzebuje niewiele więcej miejsca niż sam zajmuje, choć – aby zwiększyć udźwig i zasięg – zazwyczaj praktykowany jest start nie pionowy, ale skrócony, po krótkim rozbiegu (STOL - Short Take Off and Landing).