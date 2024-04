Modernizacja okręgu Kaga. Pierwszy japoński lotniskowiec od II wojny światowej

Jest to tłumaczone zagrożeniem ze strony Korei Północnej, a zwłaszcza coraz bardziej ekspansywnych Chin . Z powodu sporu o Wyspy Kurylskiej (jap. Terytoria Północne) Japonia nie zawarła pokoju ze Związkiem Radzieckim, przez co pozostaje w formalnym stanie wojny z jego prawną następczynią, czyli Rosją.

Militarne samoograniczanie się Japonii stopniowo odchodzi jednak w przeszłość. Dotyczy to zarówno polityki dotyczącej eksportu broni czy zaangażowania sił zbrojnych poza granicami kraju, jak również budowy określonych typów uzbrojenia. Przez dziesięciolecia należały do nich m.in. lotniskowce.

Lotniskowiec Kaga to przebudowany okręt śmigłowcowy typu Izumo. W swojej pierwotnej wersji okręt wszedł do służby w 2017 roku, ale już rok później zapadła decyzja o przebudowaniu go w taki sposób, by umożliwić rozbudowę jego grupy lotniczej o samoloty F-35B (to wariant pionowego/skróconego startu i lądowania).