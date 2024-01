Ukraina może liczyć na kolejne dostawy SCALP-EG. Ta broń jest koszmarem Rosjan

Do tej pory Kijów otrzymał 50 tego typu pocisków. Zdaniem dziennikarzy Le Figaro, kolejna partia może być większa - ma obejmować aż 85 sztuk SCALP-EG. Taka decyzja francuskich władz ma wpisywać się we wcześniejsze zapowiedzi zwiększania pomocy w walce z rosyjskim agresorem.

Pociski Storm Shadow (dostarczana przez Wielką Brytanię) i SCALP-EG okazują się nieocenionym wsparciem dla Ukrainy. Są wykorzystywane do ataków na kluczowe obiekty i systemy Rosjan, nawet te znajdujące się setki kilometrów za linią frontu. Przy ich pomocy został zniszczony np. most Czonharski i stocznia w Sewastopolu . Poza dużą siłą rażenia jest to broń chwalona za bardzo wysoką skuteczność i omijanie nawet najnowszych rosyjskich systemów przeciwlotniczych Pancyr-S1.

Pociski SCALP-EG produkowane przez europejski koncern zbrojeniowy MBDA pozwalają razić cele na dystansie do nawet 500 km. W części wariantów przeznaczonych na eksport stosowane są jednak ograniczenia do ok. 300 km. Każdy tego typu pocisk ma długość ponad 5 m i waży ok. 1,3 t z czego ok. 450 kg przypada na głowicę bojową BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge). Wykorzystywany jest tu zaawansowany system nawigacji (inercyjnej i satelitarnej). Maksymalna prędkość pocisku SCALP-EG wynosi ok. 0,9 Ma (ponad 1000 km/h).