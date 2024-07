Ulepszone Su‑57 nad Ukrainą. To najnowocześniejsze samoloty Rosjan

Su-57 to maszyna budząca sporo emocji. Rosyjski myśliwiec piątej generacji, który powstał jako odpowiedź na amerykański program Advanced Tactical Fighter (ATF) i amerykański myśliwiec przewagi powietrznej F-22 Raptor, w 2019 r. był przedstawiany przez prezydenta Rosji, Władimira Putina jako "najlepszy samolot wojskowy na świecie" . Wstępnie planowano, że wejdzie do służby w latach 2017-2018, ale ostatecznie nie udało się zrealizować tego założenia. Dopiero w 2019 r. ruszyła masowa produkcja Su-57.

Rosyjskie myśliwce piątej generacji, pomimo zachwalanych przez Rosjan cech, nie pojawiają się zbyt często nad Ukrainą, chociaż z zapowiedzi United Aircraft Corporation wynika, że w przyszłości może się to zmienić. Niewykluczone, że Kreml zwiększy ich użycie po dostawach myśliwców F-16 do Ukrainy. Zwłaszcza że konstrukcja rosyjskich maszyn, a szczególnie wykorzystane do ich budowy materiały kompozytowe takie jak polimery, włókno szklane i aluminiowe wypełniacze o strukturze plastra miodu wpływają na redukcję echa radarowego, emisji podczerwieni i hałasu Su-57. Są one więc trudniejsze do wykrycia przez obronę przeciwlotniczą przeciwnika.