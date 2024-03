Potężny atak na Krymie. Sprawcą są nieuchwytne pociski Storm Shadow

Tym razem łupem modyfikowanych ukraińskich Su-24 padły dwa okręty desantowe typu Ropucha Yamal i Azov oraz samoloty i personel rozlokowany na lotnisku Belbek. Nie jest to pierwszy skuteczny atak przeciwko okrętom Floty Czarnomorskiej z wykorzystaniem pocisków Storm Shadow, ale na pewno jeden z najskuteczniejszych. Biorąc pod uwagę los wcześniejszych okrętów trafionych tymi pociskami to Yamal i Azov jeśli już nie zatonęły, to nadają się na złom.