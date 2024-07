Zwyciężył jednak pogląd, że Admirał Kuzniecow – jako symbol rosyjskiej marynarki wojennej – musi zostać odbudowany i przywrócony do służby . Aktualny harmonogram zakłada, że okręt powróci do służby pod koniec 2024 r.

Dzięki temu rozwiązaniu dobieg lądującej maszyny skraca się z kilkuset do kilkudziesięciu metrów. Choć lotniskowiec ułatwia pilotom lądowanie ustawiając się pod wiatr i rozpędzając do znacznej prędkości, w praktyce załoga i samolot muszą wytrzymać wyhamowanie z ponad 200 km/h w ciągu ok. 2 sekund . W przypadku samolotów pokładowych wymusza to zmiany konstrukcyjne.

Nie wiadomo, ile sprawnych samolotów morskich ma obecnie do dyspozycji rosyjskie lotnictwo. Na początku poprzedniego roku było to zaledwie 17 Su-33 i 22 MiG-29K/KUB (oraz nie więcej niż 10 szturmowych Su-25 UTG).

Los lotnictwa pokładowego stacjonującego daleko na północy w bazie Siewieromorsk-3 szybko się wyjaśnił. Zarówno 100., jak i 279. Pokładowy Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (z samolotami Su-33) zaczęły pełnić we Flocie Północnej rolę jednostek bazowania lądowego, przeznaczonych do osłony północnego szlaku handlowego . W praktyce – choć korzystają z morskich wersji samolotów – przestały liczyć się jako lotnictwo pokładowe.

Mimo tego – według źródeł ukraińskich – Rosjanie przygotowują się do przywrócenia do służby Admirała Kuzniecowa. Oznacza to poważne wyzwanie, bo do działania tak dużego okrętu konieczna jest przeszkolona załoga, licząca co najmniej 1,5 tys. marynarzy. Rosjanie będą musieli ją zebrać, odtworzyć i przeszkolić, co – w połączeniu z koniecznością odtworzenia lotnictwa pokładowego – zajmie im kolejne lata.