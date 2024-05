Incydent z udziałem polskiego MiG‑a 29. Od samolotu odpadł zbiornik paliwa

MiG-29 to dwusilnikowa maszyna zaprojektowana w ZSRR w latach 70. jako lżejszy i prostszy "myśliwiec frontowy", stanowiący uzupełnienie cięższego Su-27 , projektowanego do roli myśliwca przewagi powietrzne j.

Dzięki modernizacja z połowy lat 80. MiG-29 może przenosić do trzech takich zbiorników – na węźle podkadłubowym jeden o pojemności 1520 litrów i dwa 1150-litrowe pod skrzydłami. Zasięg samolotu rośnie wówczas do ok. 2,1 tys. km.

Polskie lotnictwo w szczytowym okresie miało do dyspozycji 44 samoloty MiG-29 (nie wszystkie nadawały się do lotu). Po serii wypadków i wycofaniu części maszyn, do rosyjskiego ataku na Ukrainę w eksploatacji pozostawało do niedawna 28 MiG-ów 29.