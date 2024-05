Rosyjski okręt Tucza zniknął z Morza Czarnego. Odnalazł się na innym akwenie

W porcie w Noworosyjsku do niedawna, obok innych okrętów, stacjonowała rosyjska korweta rakietowa Tucza, należąca do typu Karakurt (projekt 22800) .

Są to niewielkie, ale – jak na swoją wyporność – silnie uzbrojone okręty. Pierwsze jednostki tego typu weszły do służby w 2015 roku, a Rosja, mimo poważnych problemów swojej floty, buduje je w imponującym tempie. Do chwili obecnej zwodowano 13 z 16 zaplanowanych jednostek, choć na razie większość z nich nie weszła jeszcze do służby.