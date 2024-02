Okazuje się, że obok rakietowych i artyleryjskich systemów przeciwlotniczych użyteczne w tej roli mogą okazać się samoloty. Wyjątkowej skuteczności dowiodły maszyny typu AV-8B Harrier II , których czas, ze względu na wiek konstrukcji, do niedawna wydawał się dobiegać końca.

Ostatnie tygodnie walk udowodniły, że stare Harriery doskonale odnalazły się w nowej roli, czego przykładem jest jeden z lotów w wykonaniu kapitana Earla Ehrharta. Amerykański pilot zestrzelił aż siedem bezzałogowców, przyznając następnie w wywiadzie, że używanie Harrierów do walki z dronami stało się powszechną praktyką.

Co sprawia, że ponad 50-letnia konstrukcja okazuje się tak skuteczna?

Wspomniana maszyna – w tym przypadku w eksploatowanej przez USA wersji AV-8B Harrier II - to przedstawiciel bardzo nielicznych, bojowych samolotów pionowego startu i lądowania (VTOL).

Dzięki swojej unikalnej konstrukcji może latać jak zwykły samolot, jednak – po zwolnieniu poniżej prędkości przeciągnięcia – nie spada, ale może manewrować jak śmigłowiec: zawisnąć w powietrzu, obrócić się wokół własnej osi, a nawet lecieć w bok lub do tyłu.

Choć Harriery są obecnie na całym świecie zastępowane przez nowsze i dysponujące znacznie większymi możliwościami maszyny F-35B (to wariant F-35 dysponujący zdolnościami VTOL), walki z Huti pokazują, że dla wiekowych pionowowzlotów znalazła się nisza, w której okazują się one bezkonkurencyjne.

Istotną przewagą Harriera nad nowszą konstrukcją jest cena - zarówno sprzętu, jak i jego eksploatacji. Możliwość przenoszenia pod kadłubem zasobników artyleryjskich z działkiem GAU-12 i zapasem 300 sztuk amunicji daje możliwość zwalczania dronów skutecznie, jak i – co ważne w przypadku intensywnych walk – bardzo tanio.

Te wszystkie zalety prowadzą do wniosku, że samoloty, które miały zostać ostatecznie wycofane przez Pentagon do 2028 r., być może odnajdą się w niedalekiej przyszłości w nowej roli: jako wyspecjalizowane maszyny do zwalczania dronów.