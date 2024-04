Najnowsze myśliwce dla Polski. Co potrafią F‑35?

Polskie ministerstwo obrony narodowej zamówiło aż 32 myśliwce F-35 , których wartość przekracza 4,6 mld dolarów. Wraz z samolotami piątej generacji umowa dotyczy również przekazania pakietu szkoleniowego i logistycznego dla Wojska Polskiego. Pierwsze dostawy myśliwców są zaplanowane na początek 2026 r. i potrwają przez kolejne cztery lata, do 2030 r.

Polskie F-35 zaczną więc docierać w ręce żołnierzy już wkrótce. Warto jednak zaznaczyć, że nowoczesne samoloty będą nieco inne niż te, które obecnie znajdują się na wyposażeniu sił powietrznych. Wynika to ze zmiany kolorystyki szachownicy typowej dla polskiego lotnictwa . W F-35 nie będzie ona biało-czerwona. Zastąpi ją grafika w skali szarości. To decyzja, która ma wpływać na zmniejszenie prawdopodobieństwa wykrycia myśliwców.

Supermyśliwce piątej generacji F-35A, które trafią do Polski, to maszyny, których historia sięga 2006 r. Wtedy bowiem nastąpił oblot pierwszego zbudowanego dla amerykańskich sił powietrznych F-35. Produkcję seryjną rozpoczęto niedługo później, bo w 2011 r. Od tego czasu, do marca 2024 r., powstało już ponad 1000 egzemplarzy F-35. Jednocześnie właśnie w ubiegłym miesiącu amerykański departament obrony ogłosił uruchomienie produkcji wielkoseryjnej.