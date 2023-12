10 zamiast 20 okrętów. Rosja zamówi o połowę mniej fregat typu Admirał Gorszkow

Mimo planowanego zmniejszenia zamówienia są to okręty dla Rosjan bardzo ważne – po wcieleniu do służby Admirała Gorszkowa rosyjskie władze wielokrotnie podkreślały, że seria tych okrętów jest kluczowa dla bezpieczeństwa Rosji, a do tego oferuje wyjątkowe w skali świata możliwości. Co konkretnie mieli na myśli Rosjanie?