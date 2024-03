Rosjanie znów to zrobili. Stracili kolejnego Super Flankera

Inną cechą charakterystyczną Su-35 jest zastosowanie potężnego radaru N035 Irbis-E zdolnego wykryć cele o powierzchni odbicia radiolokacyjnego 3 m2 na dystansie ponad 300 km. Ponadto jest on zdolny do śledzenia 30 celów i namierzania ośmiu jednocześnie. Jest to jednak radar z pasywnym skanowaniem elektronicznym (PESA) co jest starszą technologią od anten w technologii AESA (aktywnym skanowaniem elektronicznym) stosowanych w nowszych wersjach samolotów F-16, F-35, Rafale czy F-22 Raptor.