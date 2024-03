F‑22 w niecodziennej wersji. Zdjęcie myśliwca pojawiło się w sieci

The War Zone informuje, że zdjęcie zostało wykonane i opublikowane przez użytkownika platformy X o nazwie "@Task_Force 23". Widać na nim Raptora w zupełnie nowej konfiguracji. Jak zaznacza amerykański serwis, to najprawdopodobniej maszyna pochodząca z Bazy Sił Powietrznych Edwards, czyli z centrum testowego USAF, przeznaczona do zadań testowych. Zdjęcie można zobaczyć poniżej.

Nowa konfiguracja F-22 ma wydłużyć użyteczność myśliwców do lat 30. XXI wieku, czyli spodziewanego momentu wdrożenia samolotów wielozadaniowych 6. generacji, budowanych w ramach programu o kryptonimie NGAD (Next Generation Air Dominance). Program zakłada budowę załogowego samolotu myśliwskiego oraz rodziny wspierających go bezzałogowców. Eksperci uważają, że będzie to również czas, kiedy F-22, czyli supersamolot dominujący obecnie nad każdym potencjalnym przeciwnikiem, utraci swoją przewagę.