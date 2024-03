Rosyjskie AWACS-y są jak tygrysy syberyjskie: zagrożone wyginięciem

AWACS, czyli samolot wczesnego ostrzegania , to maszyna o wyjątkowym znaczeniu. Choć nie bierze bezpośredniego udziału w walkach, jest tzw. mnożnikiem siły . Kraj, mający do dyspozycji AWACS-y, może korzystać ze swoich maszyn bojowych znacznie efektywniej.

Ogranicza to odległość, z jakiej mogą być wykryte przez naziemne stacje radiolokacyjne , ale zarazem skraca zasięg radaru Su-34, który staje się lotniczym "krótkowidzem" . Jego oczami jest wówczas AWACS, który – lecąc w bezpiecznej odległości – jest w stanie wykrywać ewentualne zagrożenia i cele na drodze samolotu bojowego.

Przed atakiem na Ukrainę Rosja dysponowała nie więcej niż kilkunastoma samolotami tego typu, z których tylko część nadawała się do użytku. Co najmniej dwa samoloty zostały zestrzelone , a stan innej maszyny, uszkodzonej na białoruskim lotnisku , nie jest znany, choć wiadomo, że samolot był w stanie latać.

Różne źródła podają rozbieżne liczby, ale co do jednego są zgodne: zdolne do działania, rosyjskie AWACS-y można obecnie policzyć na palcach – maksymalnie – dwóch rąk. A gdy weźmiemy pod uwagę sprawność floty tych samolotów, wynoszącą zapewne kilkadziesiąt procent (za niezły wynik można uznać 60-70), może okazać się, że wystarczy tylko jedna ręka.