Nowe samoloty Su-35 i Su-57 dla lotnictwa wojskowego Rosji

Drugą partię samolotów bojowych – których liczby Rosja nigdy nie podała – stanowiły wielozadaniowe Su-35S, przekazane w lipcu. Na dokumentujących to wydarzenie zdjęciach nigdy nie było jednak widać więcej, niż dwa egzemplarze, co pozwala sądzić, że do najnowszego komunikatu rosyjska produkcja samolotów bojowych ograniczyła się do czterech maszyn.