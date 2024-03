Policzył samoloty Rosjan. To zimny prysznic dla Zachodu

"Do 2022 r. w Federacji Rosyjskiej wyprodukowano ok. 140 sztuk Su-34. Część z nich została wywieziona, część utracona w katastrofach. Na początku gorącej fazy konfliktu mieli 105 takich samolotów. Zestrzeliliśmy już 37. W związku z tym pozostało im ok. 68-72 sztuk" – powiedział Konstantin Kryvolap cytowany przez agencję Unian.

Na łamach amerykańskiego magazyn "Forbes" opublikowano analizę, z której wynika, że od początku br. każdego dnia Su-34 (eskortowane przez Su-35) wykonywały nawet po ponad sto lotów bojowych. Zmorą Ukraińców są przede wszystkim zrzucane z nich bomby typu KAB (kierowane bomby lotnicze), których masa może dochodzić do 1500 kg (chociaż z reguły te stosowane przez Rosjan są mniejsze, ok. 500 kg). Ukraińcy wojskowi informują, że liczba takich lotów nieco się zmniejszyła dopiero po zniszczeniu rosyjskiego samolotu wczesnego ostrzegania dalekiego zasięgu A-50 .

Su-34 to trzon rosyjskiego lotnictwa. Mierzące ponad 23 m długości jednostki są w stanie przenosić do 8 t uzbrojenia na 12 wbudowanych węzłach. Napęd stanowią tu dwa silniki AŁ-31F M1, dzięki którym piloci Su-34 mogą rozpędzić je do nawet 1900 km/h. Maksymalny zasięg tych rosyjskich bombowców taktycznych to ok. 4 tys. km.