Rosjanie boją się klęski wizerunkowej? "Najlepszy" sprzęt Putina nie pojawia się w Ukrainie

Brytyjski wywiad w jednym z ostatnich raportów zaznaczył, że niemal pewne jest to, że Rosjanie nie wysłali do Ukrainy czołgów T-14. Ich decyzja najprawdopodobniej wynika z obaw dotyczących utraty reputacji. Rosjanie nie chcą, aby ich "najlepszy" sprzęt został owiany złą sławą. Podobna sytuacja dotyczy myśliwców piątej generacji Su-57, które swojego czasu Władimir Putin przedstawiał jako "najlepsze samoloty świata".

Kreml najwyraźniej martwi się o reputację swojego "najlepszego" sprzętu wojskowego i nie wysyła do Ukrainy rzekomo najbardziej zaawansowanych czołgów podstawowych w Rosji, czyli T-14 Armata, o czym donosi brytyjski wywiad. Zdaniem jego przedstawicieli jest niemal pewne, że żaden taki egzemplarz nie został rozmieszczony w Ukrainie.

Rosjanie obawiają się o reputację T-14

Jak już informowaliśmy, czołg T-14, to maszyna, którą Kreml określał mianem superbroni, ale ostatecznie okazała się defiladowym czołgiem, drogim w produkcji. Przyznał to nie tylko szef rosyjskiej koropracji Rostec - Siergiej Czemezow, ale nawet były prezydent Rosji - Dmitrij Miedwiediew. Czemezow miał zaznaczyć, że T-14 Armata jest za drogi, aby można go było używać w Ukrainie. Z kolei Miedwiediew podkreślił: "T-14 nie jest najbardziej ekonomiczną opcją wśród rosyjskich czołgów".

Brytyjczycy przypominają, że czołg T-14 Armata zauważono w grudniu 2022 r. podczas ćwiczeń w południowej Rosji. Wówczas pojawiły się obawy, że maszyna może faktycznie trafić na linię frontu. Najwyraźniej Kreml nie skorzystał z tego pomysłu, obawiając się, że T-14 podzieli los takich czołgów jak np. T-90, T-80 oraz T-72. Niewykluczone też, że Rosjanie obawiają się nie tylko wspomnianej porażki wizerunkowej, ale też przejęcia maszyny przez Ukraińców, a następnie przekazania zachodnim partnerom, którzy mogliby przeanalizować zastosowane w T-14 technologie.

Z dostępnych informacji wynika, że T-14 jest to czołg o masie blisko 50 ton, długości 10,8 m, szerokości 3,5 m i wysokości 3,3 m. Zastosowano w nim, po raz pierwszy w seryjnie produkowanym współczesnym czołgu podstawowym, bezzałogową wieżę. Wprowadzona zmiana miała umożliwić pozbycie się dużej wady rosyjskich czołgów, czyli oderwania się wieży na skutek przebicia pancerza i detonacji zgromadzonej wewnątrz amunicji. T-14 może osiągnąć maksymalną prędkość 90 km/h i może pokonać 500 km na jednym zbiorniku paliwa. Jej uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa 2A82-1M kal. 125 mm, a także karabiny maszynowe kal. 7,62 mm.

Dlaczego Su-57 nie lata nad Ukrainą?

Czołgi T-14 Armata to nie jedyny sprzęt, który "oszczędza" Rosja. Podobny los spotyka myśliwce 5. generacji Su-57. Informuje o tym m.in. serwis The EurAsian Times, zwracają c uwagę, że obserwatorzy coraz częściej zastanawiają się nad brakiem Su-57 nad Ukrainą, które miały być niewidoczne dla radarów wroga. Powodem są najprawdopodobniej obawy, że Su-57 podzieli los bombowców Su-34. Jak informuje Norbert Garbarek, dziennikarz WP Tech, "ciągu ostatnich dwóch tygodni lutego 2024 r. co najmniej sześć samolotów Su-34 nie wróciło na swoje lotniska".

Su-57, a dokładniej Suchoj Su-57 to najnowocześniejszy myśliwiec Rosjan, stworzona z myślą o zastąpieniu floty starzejących się myśliwców MiG-29 i Su-27. Zachodni eksperci wskazują, że rosyjski myśliwiec piątej generacji powstał jako odpowiedź na amerykański program Advanced Tactical Fighter (ATF) oraz amerykański myśliwiec przewagi powietrznej F-22 Raptor. Prace nad Su-57 ruszyły w 2001 r., ale jego prototyp po raz pierwszy oblatano dopiero w styczniu 2010 r.

Rosja wstępnie planowała, że maszyna wejdzie do służby w latach 2017-2018, ale produkcja na pełną skalę ruszyła dopiero w 2019 r. W tym też roku prezydent Rosji, Władimir Putin podczas spotkania ze zwycięzcami konkursu "Rosyjscy Liderzy" zachwalał możliwości maszyny i przekonywał, że jest to najlepszy samolot wojskowy na świecie, na co zwróciła wówczas uwagę Rzeczpospolita.

Ten myśliwiec ma długość ponad 20 m, wysokość 4,6 m, a rozpiętość jej skrzydeł wynosi około 14 m. Zamontowano w nim dwa silniki turbowentylatorowe Saturn AŁ-41F. Su-57 może poruszać się z maksymalną prędkością 2,0 Ma (ponad 2450 km/h), a jego prędkość przelotowa to 1,3 Ma (blisko 1600 km/h). W jego podstawowym uzbrojeniu znajduje się 1 × 30 mm działko 9A-4071K. Myśliwiec ma też 6 wewnętrznych i 6 zewnętrznych węzłów uzbrojenia dla pocisków rakietowych.

Warto wspomnieć, że pierwsze bojowe użycie myśliwca miało miejsce w 2018 r. podczas nalotów na Syryjską Republikę Arabską. Po raz kolejny Su-57 pojawiły się w tej roli dopiero nad Ukrainą. Nie jest tu jednak częstym gościem, co sprawia, że zalicza się go do kategorii "defiladowego sprzętu Putina", tak samo jak i czołgi T-14 Armata. Można je spotkać podczas parad wojskowych, a nie na polu walki. Co więcej, Brytyjczycy w przypadku tych samolotów już jakiś czas temu informowali o strategii, której priorytetem było uniknięcie zestrzelenie nawet jednego Su-57.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski