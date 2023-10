Rosjanie znów to zrobili. Kolejny Super Flanker stracony

Rosyjskie siły zbrojne już od dłuższego czasu borykają się z problemami związanymi z systemami IFF (identyfikacja swój-obcy). Jest to spowodowane tym, że sygnatury radiolokacyjne samolotów, które są używane zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę, są do siebie bardzo podobne. Wystarczy zaznaczyć, że większość nowoczesnego sprzętu wojskowego, który jest obecnie w użyciu w Rosji, to modernizacje projektów pochodzących jeszcze z czasów Związku Radzieckiego .

Su-35 to jeden z najbardziej zaawansowanych samolotów w arsenale Rosji. Jego konstrukcja wywodzi się od myśliwca Su-27 i nowość została wprowadzona do służby w 2014 r. Jest to ciężki, dwusilnikowy myśliwiec przewagi powietrznej o masie 19 ton, który został dostosowany również do przeprowadzania ataków na cele naziemne. Samolot ten posiada pokładowe działko GSz-30-1 kal. 30 mm i 12 pylonów, na których przenoszone jest uzbrojenie.