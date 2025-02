Rosjanie oferują milion dolarów. Wystarczy zniszczyć Mirage'a

Do Ukrainy trafiły pierwsze samoloty Mirage 2000, na których Ukraińcy szkolili się we Francji od 2023 r. Dostarczone maszyny stanowią bardzo dobre uzupełnienie dla amerykańskich F-16, ponieważ są to samoloty bardziej o charakterze uderzeniowym. Fabrycznie zintegrowano je m.in. z unikatowymi francuskimi bombami kierowanymi AASM Hammer oraz brytyjsko-francuskimi pociskami manewrującymi Storm Shadow. Wspomniana broń była dotychczas używana przez Ukraińców kolejno na poradzieckich samolotach MiG-29 oraz Su-24.