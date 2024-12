Dziwny ruch sojusznika Putina. Chce samolotów z Chin

Wygląda, że Iran nie jest dostatecznie zadowolony z dostarczonych samolotów Su-35 bądź co bardziej prawdopodobne szuka drugiego dostawcy, który nie ma problemów z terminowością dostaw lub produkcją części zamiennych. W tej kategorii Rosjanie nigdy nie byli dobrzy, ale teraz ze względu na sankcje sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu.

Iran jest zainteresowany pakistańsko-chińskim samolotem najpewniej w celu zastępstwa dla floty przestarzałych samolotów F-5, F-4 Phantom, F-7M (chiński klon MiG-21) oraz Mirage F-1 (łącznie około 177 maszyn ). Są to lekkie maszyny, których nie da się prosto zastąpić samolotami Su-35 pozyskanymi jako uzupełnianie dla F-14 Tomcat .

JF-17 charakteryzuje się długością przekraczającą 14 metrów, rozpiętością skrzydeł wynoszącą 9,45 m oraz masą startową 13,5 tony. Dla porównania, znanyF-16C Block 50 waży ponad 19 ton w podobnej konfiguracji. JF-17 osiąga maksymalną prędkość Mach 1,8, a na ośmiu pylonach może zabrać do 4 ton uzbrojenia. Napędza go pojedynczy silnik typu RD-93.

Jest to samolot wyposażony w nowoczesny radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym AESA oraz dostępem do nowoczesnego uzbrojenia, na które składa się szeroki asortyment kierowanych bomb o masie do 900 kg, pocisków przeciwokrętowych oraz broni powietrze-powietrze. W ostatniej kategorii bardzo groźną bronią mogą być pociski PL-15 z silnikiem strumieniowym będące w zasadzie kopią europejskiego pocisku MBDA Meteor.