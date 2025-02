Mocarstwo potwierdza. Ich myśliwce są już w Ukrainie

Ukraińcy najprawdopodobniej otrzymali Mirage 2000-5F dostosowane do przenoszenia szerszej gamy uzbrojenia. Może to oznacza to kompatybilność przede wszystkim z francuskimi bombami szybujące AASM, którymi były dostarczane Ukrainie już wcześniej (i wykorzystywane w ukraińskich samolotach MiG-29 i Su-25) i pocisków powietrze-powietrze Mica o zasięgu ok. 80 km. Dodatkowo Mirage 2000-5 przeznaczone dla Ukrainy mogły otrzymać usprawnienia w kwestii systemów walki elektronicznej.