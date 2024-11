Idealne uzupełnienie dla F‑16. Ukraina dostanie te samoloty szybciej

Wołodymyr Zełenski przeprowadził ostatnio rozmowę z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i podziękował za gotowość wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i przyśpieszenie procesu dostaw samolotów Mirage 2000. Ponadto rozmowa miała dotyczyć szkolenia ukraińskich brygad we Francji oraz kwestii związanej z bronią dalekiego zasięgu. Możliwe, że ten ruch jest odpowiedzią na niepewność co do wsparcia Ukrainy przez przyszłą administrację Donalda Trumpa.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Mirage 2000 - uderzeniowe uzupełnienie dla F-16

Ukraina miała pierwotnie zostać wyposażona w wersję samolotu 2000-5 w wariancie D. Ten uderzeniowy model, który powstał w latach 90. XX wieku, był oferowany m.in. Polsce podczas postępowania wygranego przez F-16.

Konstrukcja Mirage 2000 charakteryzuje się bezogonową budową ze skrzydłami w układzie delta, co jest kontynuacją trendów konstrukcyjnych firmy Dassault. Samolot zyskał popularność na rynku międzynarodowym, trafiając do takich krajów jak Brazylia, Egipt, Grecja, Indie, Katar, Peru, Tajwan oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zobacz także Turcja sama zmodernizuje swoje F-16. Niezależność drugiej armii NATO

Mirage 2000 to dwumiejscowy samolot zdolny do lotu z prędkościami ponaddźwiękowymi na niższych pułapach, co zwiększa bezpieczeństwo przy poruszaniu się w pobliżu działającej obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Maszyna jest uzbrojona w dwa działka DEFA 554 kal. 30 mm i dziewięć pylonów o łącznym udźwigu przekraczającym 6 ton.

Te pozwalają przenosić pociski manewrujące SCALP-EG, będące francuską wersją Storm Shadow, bomby kierowane GBU, konkurencyjne JDAM, pociski przeciwokrętowe AM-39 Exocet oraz pociski przeciwpancerne AS-30L naprowadzane laserem.

Samoloty w okrojonej wersji

Ponadto podobnie jak ma to miejsce z F-16A/B MLU także francuskie maszyny będą pozbawione np. natowskiego wyposażenia pokroju systemu identyfikacji swój-obcy i zmodernizowane do wyższego standardu. Możliwe jest tutaj podniesienie możliwości ukraińskich Mirage 2000 do standardu Mirage 2000-9 lub Mirage 2000-5 Mk.2 dysponujących m.in. lepszym systemem walki elektronicznej, radarem RDY-2 czy nowoczesnymi pociskami powietrze-powietrze MICA o zasięgu do 80 km

Ponadto ukraińskie Mirage będą zintegrowane z bombami kierowanymi AASM Hammer, co pozwoliłoby na atakowanie celów oddalonych o 15 km, nawet przy zrzucie na niskim pułapie. Obecnie Ukraina skutecznie wykorzystuje te bomby na zmodyfikowanych samolotach MiG-29.

Teoretycznie możliwa byłaby też opcja integracji Mirage'a z pociskiem MBDA Meteor o zasięgu 200 km, co dałoby ukraińskim pilotom równe szanse w walce m.in. z samolotami MiG-31. Parę lat temu taką modernizacją dla swoich Mirage 2000 były zainteresowane Indie, ale Francja odrzucała ten projekt jako zbyt skomplikowany i kosztowny.

Zobacz także Ukraina przekazała Rosji bombowce i rakiety, którymi jest atakowana

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski