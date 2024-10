F‑16 na froncie. Gorzkie słowa Ukraińca

Myśliwce F-16 to jedna z broni, na którą Ukraińcy czekali najdłużej. Wynikało to nie tylko z problemów Zachodu z wygospodarowaniem i odpowiednim przygotowaniem takich maszyn, ale również z konieczności przygotowania odpowiedniej infrastruktury oraz przeszkolenia ukraińskich pilotów. Pierwsze F-16 pojawiły się w Ukrainie pod koniec lipca. Było to tylko kilka sztuk, kolejne mają dołączać w ciągu następnych miesięcy. Chociaż szeroko komentowano skalę pierwszej dostawy, Romanenko uważa, że nie tylko to okazało się problemem.