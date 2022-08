Zagłada rosyjskich Su-35? Ukraińcy donoszą o zniszczeniu "dwóch eskadr"

W tym celu mają przywracać do służby wycofane do 2016 roku samoloty uderzeniowe Su-24. Po ich wycofaniu w siłach powietrznych Rosji pozostały jedynie bombowce taktyczne Su-24M i ich warianty.

W porównaniu z Su-35, możliwości Su-24 prezentują się znacznie skromniej, nawet gdy uwzględnimy wyłącznie misje uderzeniowe, do których ten drugi samolot został zaprojektowany. Odpowiada za to znacznie prostsze, pochodzące z lat 70. wyposażenie w postaci kompleksu nawigacyjno-celowniczego PNS-24 Puma.

Choć obecnie jest to sprzęt przestarzały, na przełomie lat 70. i 80. – gdy samolot wchodził do służby – zapewniał duże możliwości. Łączył w jednym systemie zadania nawigacji i naprowadzania uzbrojenia, pozwalał na wykonywanie zadań w różnych warunkach pogodowych, a także – co do tej pory stanowi atut Su-24 – na wykonywanie po zadanej trasie lotów na małej wysokości z automatycznym omijaniem przeszkód.