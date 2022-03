Oficjalne użycie polskiego Pioruna. Zestrzelił rosyjski Su-25

Na fotografiach udostępnionych 11 marca przez Gwardię Narodową Ukrainy widać polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun i szczątki samolotu Su-25 . Lakoniczny podpis głosi, że wieczorem, 6 marca, do wykrytego celu powietrznego wystrzelono dwa pociski, a cel został zniszczony .

Jest to pierwsze oficjalne potwierdzenie użycia polskiego Pioruna – opracowanego i produkowanego w Polsce zestawu MANPADS (ang. man-portable air-defence). Nieoficjalne źródła sugerują, że polskie rakiety zostały użyte już wcześniej, m.in. do zestrzelenia rosyjskiego śmigłowca Mi-24 .

Piorun to pocisk przeciwlotniczy klasy MANPADS (pol. PPZR, przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy). To lekki zestaw krótkiego zasięgu, odpalany z ramienia użytkownika i obsługiwany przez jedną osobę.

Tym, co wyróżnia go spośród międzynarodowej konkurencji, jest połączenie wysokiej jakości sensorów z algorytmami, pozwalającymi głowicy pocisku odróżnić właściwy cel od naturalnych zakłóceń, a zwłaszcza celów pozornych – wyrzucanych przez samoloty czy śmigłowce flar, które mają za zadanie zmylić układ naprowadzania pocisku.

Głowica Pioruna jest trudna do "oszukania", co sprawia, że pocisk oferuje wysokie prawdopodobieństwo precyzyjnego trafienia w cel, co jest istotne ze względu na niewielką masę głowicy bojowej.