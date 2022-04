Pierwszy przypadek użycia Starstreak. To najbardziej zaawansowana broń, jaką otrzymała Ukraina

Jak donosi The Times, źródło dziennika w brytyjskim Ministerstwie Obrony potwierdziło, że na nagraniu widać użycie najbardziej zaawansowanego przenośnego system rakietowego Wielkiej Brytanii – Starstreak. Dzięki niemu Ukraińcy zestrzelili śmigłowiec Mi-28N, który po uderzeniu rozpadł się na dwie części. To pierwsze udokumentowane użycie tego sprzętu w Ukrainie.

Według wspomnianego źródła z brytyjskiego Ministerstwa Obrony, system Starstreak był używany w Ukrainie od około tygodnia, a nagranie przedstawia jego wykorzystanie w obwodzie ługańskim. System trafiła do Ukrainy w marcu razem z kolejną dostawą systemów NLAW (Next generation Light Anti-tank Weapon)Ukraińcy użyli nowoczesnego systemu Starstreak

Starstreak to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy, którego głównym zadaniem jest niszczenie śmigłowców oraz myśliwców. System jest produkowany w Wielkiej Brytanii przez firmę Thales Air Defence (dawniej Shorts Missile Systems). Jak zapewniają jego twórcy, Starstreak może zostać skonfigurowany do przenośnego użytku (np., z wyrzutniami naramiennymi czy wielozdaniowymi wyrzutniami LML) lub zamontowany na różnego rodzaju pojazdach wojskowych.

To, co wyróżnia Starstreak na tle innych, podobnych rozwiązań na rynku, to przede wszystkim prędkość. Thales Air Defence podkreśla, że są to najszybsze pociski ziemia-powietrze krótkiego zasięgu na świecie. Osiągają one prędkość przekraczającą 4 Ma, czyli ponad 4900 km/h. Prędkość w połączeniu z laserowym naprowadzeniem na celu i trzema podpociskami zapewnia wyjątkową dokładność broni. Starstreak jest poważnym zagrożeniem dla przeciwnika, który tak naprawdę po wystrzeleniu pocisku (jeśli w ogóle zostanie on wykryty) ma niewiele czasu na jakąkolwiek reakcję. Zwłaszcza że jego zasięg wynosi od 300 m do nawet 7 km.

Starstreak jest trudny do wykrycia. Podczas uderzenia w locie pocisków nie da się zwabić nawet najnowszymi flarami lub elektronicznymi środkami zaradczymi (Electronic Countermeasures - ECM), których celem jest m.in. oszukiwanie systemów wykrywania takich jak nowoczesne radary czy sonary. Pociski są zdolne do niszczenia zarówno opancerzonych, jak i lżejszych maszyn. Podczas uderzenia w cel uwalnia się ogromna energia kinetyczna. Dodatkowo wybuchają odłamkowe głowice, co prowadzi do poważnych zniszczeń.

Według The Times sprawne użycie systemu Starstreak wymaga co najmniej 1000 udanych trafień podczas ćwiczeń na stymulatorze, zanim żołnierz będzie mógł wystrzelić przy jego użyciu pocisk podczas realnej walki. Dlatego brytyjskie Ministerstwo Obrony oprócz systemów, wysłało również doświadczonych operatorów Starstreaków oraz symulatory.