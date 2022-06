Potężna broń dla Ukrainy. Ten system broni Waszyngtonu

NASAMS (ang. National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System – Krajowy/norweski zaawansowany system rakiet ziemia-powietrze) powstał we współpracy amerykańskiego koncernu Raytheon i norweskiego przedsiębiorstwa Kongsberg Defence & Aerospace. Prace nad wyrzutnią rozpoczęły się w latach 90. XX w., a pierwsza generacja tego kompleksu została uruchomiona w 1998 r. Według CNN, USA mają zakupić i przekazać NASAMS Ukrainie w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Zgodnie z zapowiedziami stacji zasięg systemu, który ma zostać przekazany obrońcom, wynosi ok. 160 km. O NASAMS mieli poprosić sami urzędnicy ukraińscy. W skład kompleksu wchodzą rakiety, stacja radiolokacyjna z radarem AN/MPQ-64 Sentinel, oraz centrum dowodzenia. Kompleks jest w stanie zwalczać cele znajdujące się na pułapach do ok. 15 km, a w przypadku użycia rakiety AMRAAM-ER – do ok. 20 km.