Samobieżny zestaw przeciwlotniczy 9K33 Osa. Ważne wsparcie dla Ukrainy

Jak poinformował niedawno serwis Euromaidan PR, do Ukrainy dotarły zestawy przeciwlotnicze, o które prosiły władze tego kraju. Są one szczególnie ważne, ponieważ Rosjanie – choć nie wywalczyli panowania w powietrzu – mają znaczną przewagę w liczbie samolotów i śmigłowców. Do tego skuteczna obrona przeciwlotnicza pozwala na zestrzelenie przynajmniej części rosyjskich pocisków manewrujących i balistycznych.

Tym, co wyróżnia Osy, jest mobilność i pełna autonomia zestawu. Wszystko co potrzebne do jego działania, znajduje się na jednym pojeździe: wyrzutnia rakiet, radar pozwalający na wykrywanie i śledzenie celów, a także system kierowania ogniem. Osa weszła do służby w 1970 roku i była pierwszym w pełni autonomicznym, rakietowym zestawem przeciwlotniczym świata.