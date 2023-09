Sytuacja wydawała się beznadziejna. Jednakże Ukraińcy przeżyli te trafienia

W pierwszym przypadku widać uderzenie w górną przednią płytę kadłuba, a w drugim w przednią część wieży. Nie były to dla Rosjan zbyt fortunne trafienia, ponieważ czołgi mają w tych miejscach właśnie najsilniejszy pancerz, a głowica Lanceta nie należy do najmocniejszych.

Rosyjskie drony Lancet-3 to jedyny rosyjski system bezzałogowy sprawiający Ukraińcom duże problemy. Rosjanie z wielką zaciętością atakują polskie armatohaubice Krab dronami Lancet-3 , ale warto zaznaczyć nie wszystkie trafienia okazują się skuteczne.

Rosjanie pierwszy raz drony Lancet-3 raz pierwszy zaprezentowali światu w 2019 r. po czym rok później przeszły swój chrzest bojowy w Syrii. Są to konstrukcje ważące 12 kg, zdolne do pokonania dystansu 40 km. Na pokładzie dotychczas stosowanych egzemplarzy znajdował się 3-kilogramowy inżynieryjny ładunek burząco-kumulacyjny KZ-6 zdolny do przepalenia 215 mm stali pancernej, ale ostatnio pojawiły się informacje o potężniejszych głowicach tandemowych (podwójnych) stosowanych w najnowszych egzemplarzach.