"Latający radar" NATO. Okrążył rosyjski obwód

We wtorek, 14 stycznia należący do Brytyjczyków Boeing RC-135W Rivet Joint krążył wokół obwodu królewieckiego, a trasę, jaką pokonywał można było śledzić za pośrednictwem serwisu Flightradar24. Samoloty zwiadowcze tego typu, nazywane latającymi radarami, często można zaobserwować w polskiej przestrzeni powietrznej, gdzie zbierają dane m.in. na temat tego, co dzieje się w Ukrainie.