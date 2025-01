Pułapka Ukraińców. Rosjanie dali się nabrać jak dzieci

Zdarzenie miało miejsce w obwodzie kurskim, gdzie wciąż trwają ciężkie starcia . Rosjanie wykorzystali do ataku drona FPV wykorzystującego komunikację za pomocą światłowodu. To stosunkowo nowe rozwiązanie, które zaczęto wykorzystywać w trwającej wojnie jako odpowiedź na zagłuszarki i systemy przeciwlotnicze.

Prawdziwa wyrzutnia systemu NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) to bardzo łakomy kąsek dla Rosjan. Jest to to jeden z najbardziej cenionych na świecie systemów przeciwlotniczych, który bardzo dobrze sprawdza się również w Ukrainie, która otrzymała kilka takich kompleksów z Zachodu.