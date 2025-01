Urazy głowy mogą obudzić uśpione wirusy w mózgu

W swoich pracach naukowcy z Tufts University i Oxford University wykorzystali organoidy ludzkiego mózgu, czyli hodowane w laboratorium malutkie wersje mózgu. Wykazali, że już "zatrzymana" przez układ odpornościowy infekcja wirusem opryszczki pospolitej 1 (HSV-1) może aktywować się po silnym urazie głowy, co może wiązać się z wyższym ryzykiem rozwoju demencji.

Organoidy to takie mini wersje różnych narządów, które zachowują kluczowe cechy anatomiczne pełnowymiarowych organów. Takie trójwymiarowe modele są nieocenioną pomocą w badaniach, w których użycie żywych mózgów czy nerek jest niemożliwe lub nieetyczne. Uczeni w ten sposób uzyskują żywy narząd do testowania różnych koncepcji. Chodzi tu chociażby o testowanie reakcji na leki lub obserwowanie rozwoju w niesprzyjających warunkach. Badania na organoidach dają naukowcom szansę dogłębnego poznania narządów i zrozumienia przyczyn wielu chorób.

Organoid mózgu to trójwymiarowy model ludzkiego mózgu wyhodowany w laboratorium z komórek macierzystych. Te miniaturowe mózgi są wielkości ziarnka grochu lub mniejsze i zawierają różne rodzaje komórek mózgowych zorganizowanych w strukturę, która naśladuje rozwijający się mózg. Chociaż nie mają pełnej złożoności dorosłego ludzkiego mózgu, mogą rozwijać podstawowe obwody neuronowe i wykazywać spontaniczną aktywność elektryczną. Naukowcy wykorzystują takie organoidy do badania rozwoju ludzkiego mózgu i zaburzeń neurologicznych, ale nie tylko.

W niedawnych badaniach wykorzystali je do wykazania, że urazy głowy zwiększają ryzyko demencji, a im więcej uderzeń ktoś otrzymał, tym większe staje się ryzyko.

Powtarzające się urazy głowy, a nawet wstrząsy mózgu są powszechne w niektórych sportach, jak chociażby w boksie czy w piłce nożnej. To nieunikniona część zawodów sportowych, która niestety niesie ze sobą poważne zagrożenia dla zdrowia. Naukowcy już wcześniej powiązali urazy głowy z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak przewlekła encefalopatia pourazowa, choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, co skłoniło organizacje sportowe do aktualizacji sprzętu ochronnego i modyfikacji niektórych zasad w celu zmniejszenia zagrożeń.