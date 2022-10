Radar TRML-4D dla Ukrainy. Wzmocni siły obronne kraju

O dostarczeniu radaru TRML-4D do Ukrainy poinformował 20 października producent - niemiecka spółka Hensoldt. Jak podaje Zbiam.pl jest to pierwsza z czterech stacji radiolokacyjnych, które w najbliższych miesiącach mają zasilić ukraińskie wojsko. Kolejna ma trafić do Ukrainy jeszcze w tym roku, a kolejne dwie na początku przyszłego.