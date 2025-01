Braki są ogromne. Ukraińskie brygady wymagają dozbrojenia

"Wielokrotnie słyszeliśmy sygnały dotyczące wieku naszych żołnierzy, wieku mobilizacyjnego i tak dalej. (...) Wiecie, nie będę podawał bardzo dokładnej liczby, ponieważ to niebezpieczne, ale mamy ponad 100 brygad na polu walki i każda z tych brygad codziennie wymaga uzupełnienia sprzętu" - podała agencja Interfax-Ukraina cytująca ukraińskiego prezydenta.

Zełenski, przed spotkaniem z goszczącym w Kijowie szefem niemieckiego resortu obrony Borisem Pistoriusem, zaakcentował również, że znaczna liczba brygad "stale ma coś do wyremontowania", przez co występują braki w sprzęcie.

Boris Pistorius potwierdził z kolei, że pierwsza z przekazanych Ukrainie haubic RCH 155 "to naprawdę arcydzieło inżynierii". Łącznie ukraińska armia ma otrzymać 54 tego typu haubice, które wedle zapewnień producenta wyróżniają się mobilnością, celnością oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa zapewnianego załodze. Zasięg rażenia RCH 155 to ok. 40 km w przypadku standardowej amunicji i nawet 70 km w przypadku użycia pocisków z napędem rakietowym.