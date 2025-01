Taka okazja zdarza się raz na 160 tys. lat. Warto spojrzeć w niebo

Kometa C/2024 G3 (ATLAS) została odkryta 5 kwietnia 2024 r. przez system ATLAS (ang. Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), a 13 stycznia 2025 r. osiągnęła peryhelium, zbliżając się na odległość zaledwie 0,09 jednostki astronomicznej od Słońca. W praktyce oznacza to, że ten niezwykle rzadki obiekt astronomiczny można już podziwiać na nocnym niebie. Co ciekawe, eksperci oczekują, że C/2024 G3 (ATLAS) będzie najjaśniejszą kometą od prawie 20 lat i najjaśniejszym obiektem astronomicznym w 2025 r.