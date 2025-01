Nowe zdjęcia prosto z orbity Merkurego. Sonda wysłała na Ziemię kilka ujęć

8 stycznia 2025 roku sonda BepiColombo już po raz szósty przeleciała obok Merkurego i właśnie zaczęły spływać na Ziemie pierwsze zdjęcie. To pierwsza wspólna misja ESA i Japońskiej Agencji Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) do badania planety położonej najbliżej Słońca. Statek kosmiczny przeleciał zaledwie kilkaset kilometrów nad północnym biegunem planety. Zbliżone obrazy eksponują prawdopodobnie lodowe kratery, których wnętrza są w stałym cieniu oraz rozległe oświetlone słońcem równiny północne.

Głównym celem M-CAM, czyli kamer monitorujących sondy, było rejestrowanie powierzchni Merkurego podczas przelotu, co rozwija dalsze możliwości badań. Przelot ten to ostatnia możliwość dla kamer M-CAM, aby uzyskać tak bliskie ujęcia planety, zanim moduł, do którego są przymocowane, oddzieli się, a orbitery ESA i JAXA rozpoczną niezależne misje.