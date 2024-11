Rosyjski BMP‑3. Zaskakujące, co na nim napisano

BMP-3 to najnowocześniejszy, seryjnie produkowany w Rosji, bojowy wóz piechoty. Tak naprawdę nie jest jasne, kiedy i w jakich okolicznościach zostało wykonane zdjęcie jego wraku. Fotografia została udostępniona przez rosyjską, państwową agencję informacyjną TASS, na co zwrócił uwagę rosyjski niezależny portal informacyjny Meduza. Jak donosi, zdjęcie pokazuje jeden ze sprzętów wojskowych zniszczonych w trakcie walk o ukraińskie miasto Sełydowe.

Rosyjski BMP-3 z nietypowym napisem

Napisy na sprzęcie wojskowym, czy broni wykorzystywanej podczas wojny w Ukrainie nie są niczym nowym. Zazwyczaj są to jednak "pozdrowienia" dla przeciwników, imiona poległych, czy nawiązania do różnych miejsc i aktualnych wydarzeń, a nie odwołania do państw, które nie są bezpośrednio zaangażowane w konflikt. Przykładowo, pod koniec października 2024 r., w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcie bomby OFAB-250. Rosyjscy żołnierze wykorzystali ją, aby przekazać swoją wiadomość władzom Rosji.

Zamieszczony na wspomnianej bombie napis brzmiał: "Drogie Ministerstwo Obrony, jestem FAB z UMPK. Wkrótce polecę zniszczyć okupantów w obwodzie kurskim. Martwię się o moją załogę, która od sierpnia nie otrzymała premii za operację antyterrorystyczną. Rozwiążcie to! P.S. Możesz popełniać błędy, ale nie możesz kłamać".

Prace nad BMP-3 rozpoczęto niedługo po wprowadzeniu do użycia BMP-2, biorąc z niego wiele konstrukcyjnych rozwiązań, zwłaszcza w obszarze podwozia. Produkcja seryjna ruszyła w 1986 roku, a pojazd szybko znalazł swoje miejsce w szeregach armii rosyjskiej. Obecnie, mimo problemów z dostawami komponentów i zachodnimi sankcjami, BMP-3 nadal trafia na linie frontu, o czym świadczą ostatnie dostawy z koncernu Rostec.

BMP-3 to nowoczesny pojazd bojowy piechoty, który w porównaniu do swojego poprzednika, BMP-2, prezentuje znacznie bardziej zaawansowaną specyfikację techniczną. Wyposażony w zmodernizowaną jednostkę napędową UTD-29M generującą moc na poziomie 500 KM, BMP-3 jest w stanie osiągnąć prędkość do 70 km/h na lądzie oraz 10 km/h w wodzie.