Pierwszy batalion Ukraińców gotowy. Urządzą wojskom Putina "Pustynną Burzę" 2.0

Jest to jeden z kilku systemów uzbrojenia państw NATO z okresu końca zimnej wojny. Poza amerykańskimi Bradley-ami do Ukrainy trafią też niemieckie bwp Marder , szwedzkie CV90 bądź unikatowe w skali świata wozy rozpoznawcze AMX-10 RC/RCR z Francji. Dodatkowo do Ukrainy trafią czołgi M1A2 Abrams , Leopard 2 oraz Challenger 2 .

Ten obejmował głównie poprawę opancerzenia poprzez zastosowanie dedykowanego pakietu pancerza reaktywnego, który podniósł odporność przedniej części wozu na ostrzał za pomocą armat automatycznych kal. 30 mm i granatników RPG-7. Spowodowało to niestety zwiększenie masy wozu do około 27 ton, co pozbawiło go możliwości pływania.