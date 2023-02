Kolejne "oszczepy" dla Wojska Polskiego. To sprawdzone w Ukrainie ppk Javelin

Serwis Zbiam wyjaśnił, że aneks dotyczy dostaw "50 zespołów celowniczo-startowych Light Weight Command Launch Unit (LWCLU) i ok. 500 ppk FGM-148F wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym". Dodał też, że wartość umowy to ok. 103,5 mln USD, a dostawy sprzętu mają zostać zrealizowane do 2026 r. Warto przypomnieć, że pierwsza umowa "na Javeliny" została podpisana w maj 2020 r. Jej wartość wynosiła 54,5 mln USD. Umowa zakładała dostawy 60 wyrzutni oraz 180 pocisków FGM-148F Javelin wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Jej założenia zostały zrealizowane w 2022 r.