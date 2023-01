Szwedzka pomoc dla Ukrainy. Wozy bojowe CV90 i armatohaubice H77BW Archer

Tym razem Szwecja przekaże około 50 bojowych wozów piechoty CV90 . Nie będzie przesadą stwierdzenie, że to najlepiej opancerzony sprzęt tego typu, jaki do tej pory przekazano. Szwecja opracowała te wozy bojowe w latach 80., kładąc nacisk na bezpieczeństwo, ergonomię i komfort pracy załogi i 7-osobowego desantu.

Co więcej, CV90 jest bazowym podwoziem dla całej rodziny pojazdów – od bojowego wozu piechoty, poprzez samobieżny moździerz, po niszczyciel czołgów czy zestaw przeciwlotniczy. Do Ukrainy trafi podstawowy wariant CV9040 – to wersja z wieżą wyposażoną w 40-mm armatę Boforsa, która może strzelać m.in. podkalibrową amunicją przeciwpancerną czy amunicją programowalną.