Jak informuje Reuters, 57-letni żołnierz zapytany o różnicę między systemami zachodnimi i sowieckimi, powiedział: "można to sobie wyobrazić jako różnicę między Mercedesem a Żiguli". Jego wypowiedź nawiązywała do luksusowych zachodnich samochodów i radzieckich samochodów osobowych, pomiędzy którymi istnieje technologiczna przepaść. Mężczyzna dodał: "ma nadzieję, że przyniosą one [red. Leopardy] przełom w wojnie". Ukraińcy obecnie przechodzą szkolenia na stymulatorach czołgów i prawdziwych maszynach w Munster.