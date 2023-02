Ochotnicy walczący w Ukrainie oceniają karabinki Grot. Przeważają pochlebne opinie

Do Ukrainy trafiły fabrycznie nowe karabinki C16 FB-A2 oraz starsze używane warianty C16 FB-A1 lub nawet zmodyfikowane do tego standardu C16 FB-A0 dostarczane do WOT od 30 listopada 2017 r. Warto zaznaczyć, że w miejsce odebranych z SZRP karabinków MON zamówił partię nowych w wersji C16 FB-A2, o czym pisał Adam Gaafar.