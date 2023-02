"Lekkie czołgi" AMX-10 RC / RCR z Francji. Do Ukrainy już jedzie pierwsza partia

Zgodnie z obietnicą francuskiego ministra obrony Sebastiena Lecornu do Ukrainy została wysłana pierwsza partia 14 z puli kilkudziesięciu wozów rozpoznawczych AMX-10 RC / RCR. Ukraińskie załogi już przeszły szkolenie we francuskiej szkole kawalerii pancernej w Saumurze i jak podaje portal forcesoperations.com szkolenia nie dotyczyły wyłącznie zakresu rozpoznania.

Wozy rozpoznawcze AMX-10 RC są kwintesencją francuskiego podejścia do rozpoznania, gdzie pojazd rozpoznawczy powinien mieć też możliwość samodzielnej eliminacji wykrytego celu. Z tego względu AMX-10 RC wprowadzony do służby w 1981 roku został wyposażony w armatę kal. 105 mm dotychczas stosowaną na czołgach.

Jest to co prawda wariant niskociśnieniowy F2, który korzysta z trochę innej amunicji niż np. działa czołgów Leopard 1 , ale wciąż wystarczy, aby wyeliminować czołgi T-62 czy wcześniejsze wersje T-72 od przodu. Tylko w przypadku nowszych wariantów będzie konieczny atak w boczny pancerz.

Warto też zaznaczyć, że użycie działa do eliminacji celów było też podyktowane tym, że wystrzelony pocisk leci dużo szybciej i nie wymaga naprowadzania aż do chwili uderzenia. W przypadku armaty wystarczy oddać strzał i można się natychmiast wycofać za przeszkodę terenową czy zasłonę dymną.

Z kolei w przypadku ówcześnie wykorzystywanych pocisków kierowanych trzeba było naprowadzać je aż do chwili trafienia co przy ich prędkości około 200 m/s zajmowało cenne sekundy i narażało obsługę na niebezpieczeństwo.

AMX-10 RC jest napędzany przez sześciocylindrowy silnik diesla o mocy 280 KM pozwalający na osiągnięcie prędkości do 85 km/h oraz ma bardzo interesujące hydropneumatyczne zawieszenie. To umożliwia zawracanie w miejscu oraz ma regulację prześwitu z wewnątrz pojazdu. Ponadto AMX-10 RC dysponuje też możliwością zdalnej regulacji ciśnienia w oponach co wszystko razem powinno zapewnić możliwości operowania podczas słynnej rasputicy .

Niestety nie wiadomo dokładnie, które warianty trafią do Ukrainy, ale jeśli mowa o sztukach z francuskich sił zbrojnych, a nie składów to będą to zmodernizowane AMX-10 RCR. Byłoby to też wygodne z punktu widzenia Francji, które są już zastępowane przez nowszy pojazd EBRC Jaguar.