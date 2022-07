Rosja czyści magazyny. Stara atomowa artyleria 2S7 Pion jedzie na front

Dotychczas Rosja wykorzystywała tylko zmodernizowane działa 2S7M Małka, których wedle danych z raportu The Military Balance 2021 było 60 sztuk, a 260 starszych 2S7 Pion znajdowało się w składach jako rezerwa. Warto zaznaczyć, że od czasu dostaw do Ukrainy nowoczesnych s ystemów artyleryjskich w natowskim kalibrze 155 mm pokroju PzH 2000 , AHS Krab lub CAESAR znacząco wzrosła liczba zdjęć zniszczonej rosyjskiej artylerii.

Ta często jest teraz niszczona ogniem kontrbaterynym, a jedynymi rosyjskimi systemami artylerii lufowej o zasięgu przekraczającym 30 km są właśnie systemy kal. 203 mm, o czym pisał Łukasz Michalik. Tymczasem systemy artyleryjskie kal. 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów są zdolne do rażenia celów na dystansie ponad 30 km w przypadku standardowej amunicji lub na większym dystansie jeśli zostaje zastosowana amunicja z gazogeneratorem lub dopalaczem rakietowym.

2S7 Pion został opracowany w 70. i opiera się na osadzeniu ogromnego działa kal. 203 mm na podwoziu czołgu T-80 . Działo dzięki zwiększonemu zasięgowi do maksymalnie 47/55 km (amunicja z dopalaczem rakietowym) miało służyć do eliminacji kluczowych celów pokroju składów amunicji, punktów dowodzenia czy fortyfikacji.

Dewastujące efekty ostrzału zapewniają pociski o masie lekko ponad 100 kg, ale ze względu na gabaryty szybkostrzelność działa to maksymalnie 1,5 strz./min. Projektanci przewidzieli też możliwość wykorzystania pocisków z głowicą nuklearną, aczkolwiek w konwencjonalnym konflikcie nie ma mowy o jej użyciu. Ponadto zapas amunicji na dziale to tylko cztery sztuki, a dodatkowe cztery znajdują się w pojeździe towarzyszącym, który stanowi też ochronę dla połowy aż 14-osobowej załogi.

Wszystko to sprawia, że w relatywnie krótkim czasie 2S7 Pion może oddać 1 lub maksymalnie dwa strzały przed zmianą pozycji. W związku z tym od 1983 roku prowadzono modernizację dział do standardu 2S7M Małka, która pozwoliła zwiększyć szybkostrzelność do 2,5 strz,/min dzięki zastosowaniu automatu ładowania, poprawiono system kierowania ognia oraz podwojono zapas przewożonej amunicji na pokładzie działa.