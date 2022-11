"Turecki HIMARS" w Ukrainie. Ta broń może zmienić oblicze wojny

TRLG-230 to tureckie pociski, produkowane przez koncern zbrojeniowy Roketsan z siedzibą w Ankarze. Jest to broń uważana za turecki odpowiednik amerykańskich HIMARS -ów, które okazały się bardzo skuteczne w odpieraniu rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Przyjrzyjmy się możliwościom tych rakiet.

Ukraiński serwis branżowy Militarnyj zwraca uwagę, że obecnie nie jest jasne, czy Kijów pozyskał tę broń samodzielnie, czy też w ramach pomocy wojskowej. TRLG-230 to precyzyjne pociski kierowane kal. 230 mm, które można odpalać z systemu artyleryjskiego ROKETSAN MCL (Multi-Caliber Launcher) oraz z innych platform z kompatybilnymi interfejsami (można je łączyć z wieloma wyrzutniami rakiet ). Masa rakiety wynosi 210 kg, z czego 42 kg przypadają na głowicę bojową.

W zależności od wersji broń ma zasięg od 20-70 km. Jest to wartość porównywalna z tą, jaką posiadają wspomniane już wieloprowadnicowe wyrzutnie M142 HIMARS. Wysoką precyzję TRLG-230 mają zapewniać m.in. naprowadzanie laserowe oraz system GPS. Producent zapewnia, że jest to broń sprawdzona w walce oraz że pocisk jest gotowy do wystrzelenia w krótkim czasie.