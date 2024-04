Odparowuje ludzi żywcem. Ukraińcy dopadli "broń z piekieł"

Mowa tutaj o ciężkich dronach przemysłowych lub rolniczych przystosowanych do przenoszenia paru kilogramów ładunku w postaci np. pocisków moździerzowych kal. 60 mm zrzucanych na Rosjan z przynajmniej parudziesięciu metrów. W przypadku najnowszych wersji Ukraińcy zaczęli już do nich montować kamery termowizyjne podobnie jak miało to miejsce w dronach Revolver 860 otrzymanych z Tajwanu.

Ładunki termobaryczne istotnie różnią się od konwencjonalnych, ponieważ w przeciwieństwie do nich nie zawierają tlenu w swojej strukturze i przy tej samej masie można mieć więcej substancji czynnej (spalającej się). Jednakże do reakcji spalania i eksplozji dalej jest potrzebny tlen, który w tym przypadku jest pobierany z powietrza tworząc w miejscu trafienia próżnię.

Niesie to ze sobą istotne reperkusje, ponieważ poza klasyczną falą uderzeniową rozchodzącą się na zewnątrz następują też fale zwrotne do wewnątrz w wyniku powstałej próżni co wywołuje potężne skoki ciśnienia wynoszące setki kg/cm². Są one na tyle silne, że mogą uszkodzić nawet poszycie samolotów, a co tu mówić o tkankach miękkich w postaci np. płuc.