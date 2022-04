Przeciwpancerny pocisk kierowany Skif. W starciu z budzącym trwogę TOS-1A

Sprawia to, że Ukraińcy są w stanie zniszczyć znacznie łatwiej niż jest to możliwe w przypadku wyrzutni rakietowych BM-27 Urgan bądź BM-30 Smiercz . Systemy TOS-1A mają zasięg wynoszący maksymalnie 6 km, a zestawy PPK pokroju Stugna-P bądź jego eksportowej wersji Skif mają zasięg 5 km.

W internecie pojawiło się ciekawe nagranie, które pokazuje atak na dwa systemy TOS-1A za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych Skif. Są to eksportowe wersje pocisków Stugna-P, gdzie system naprowadzania pocisku jest produkcji białoruskiej, a nie ukraińskiej i interfejs co widać na nagraniu, jest w języku arabskim. Nie zmienia to jednak faktu, że pocisk i głowica jest ta sama, a więc wedle producenta możliwe jest przepalenie 800 mm stali chronionej pancerzem reaktywnym.